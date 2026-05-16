पेट्रोल-डीजल की आग: संजय सिंह का मोदी सरकार पर वार, कहा- ‘क्या ट्रंप के इशारे पर चल रहा देश ?’

आम आदमी पार्टी के इस आक्रामक रुख के बाद बीजेपी और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की पूरी संभावना है। आम जनता भी सोशल मीडिया पर बढ़े हुए दामों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र सरकार कच्चे तेल के आयात (खासकर रूस से) को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव करती है या तेल कंपनियों के मुनाफे पर कोई स्पष्टीकरण देती है। पश्चिम एशिया का संकट केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा। यदि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के पार टिका रहा, तो माल ढुलाई महंगी होगी और रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है। (इनपुट : ANI)