NEET Paper Leak मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, बायोलॉजी की लेक्चरार मनीषा मंधारे सीबीआई की गिरफ्त में



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2026 के दौरान पुणे में कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए विशेष क्लास आयोजित की गई थी। इन क्लासों में छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के महत्वपूर्ण सवाल बताए गए, नोट्स तैयार करवाए गए और किताबों में कई जगह निशान लगवाए गए। बाद में जब 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा का पेपर सामने आया तो उनमें से कई सवाल हूबहू मेल खाते पाए गए। सीबीआई का कहना है कि इन क्लासों का संचालन मनीषा मंडहरे ने मनीषा वाघमारे के जरिए किया था। वाघमारे को एजेंसी पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रों से लाखों रुपये लेकर उन्हें इन कथित स्पेशल क्लासों में बुलाया जाता था।