नीट पेपर लीक के विरोध में NSUI ने NTA कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग

प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर भी निशाना साधा। एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल भाषण देती है लेकिन पेपर लीक मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं होती। छात्रों ने दावा किया कि राजस्थान सहित कई राज्यों में सामने आए मामलों ने परीक्षा तंत्र की कमजोरियां उजागर कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार से मुक्त करना जरूरी है। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार NTA को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान लगातार NTA बंद करो और छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिसबल तैनात किया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।