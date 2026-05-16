गृह मंत्री अमित शाह का दावा, ऑपरेशन रेजपिल के तहत कैप्टनगन से 182 करोड़ बरामद

शुक्रवार को आयोजित एक एंटी-नार्कोटिक्स कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को नशामुक्त बनाने का रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नशीला पदार्थ भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके और न ही भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स ट्रांजिट रूट के रूप में हो।