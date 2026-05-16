घरेलू लड़ाई का खूनी अंत, जम्मू-कश्मीर में पुलिसकर्मी ने पत्नी को मारी गोली, फिर की अपनी जान लेने की कोशिश

जम्मू कश्मीर के कुपवाडा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार देर रात एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसे हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था, जो हिंसक रूप ले बैठा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।