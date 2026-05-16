घरेलू लड़ाई का खूनी अंत, जम्मू-कश्मीर में पुलिसकर्मी ने पत्नी को मारी गोली, फिर की अपनी जान लेने की कोशिश

पति ने गोली मारकर ली पत्नी की जान (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जम्मू कश्मीर के कुपवाडा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार देर रात एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसे हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था, जो हिंसक रूप ले बैठा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दीप सिंह की तैनाती स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) कैंप कंडी में थी। शुक्रवार रात उनकी पत्नी भावना के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि विवाद तेजी से बढा और गुस्से में आकर दीप सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगने से भावना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा इलाके को घेरे में ले लिया गया।
पत्नी को गोली मारने के बाद दीप सिंह ने खुद को भी गोली मारकर जान देने की कोशिश की। गोली लगने से वह घायल हो गया। अधिकारियों ने उसे इलाज के लिए श्रीनगर स्थित शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और सबूत जब्त कर लिए हैं।
इस घटना ने पुलिस बल के भीतर मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव और हथियारों की उपलब्धता जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। लोगों ने घटना पर दुख जताया है। कई लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद को शांत कराया जाता तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी। पुलिस विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा।
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