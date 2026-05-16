प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 17, 18 और 19 मई को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) का सीज़न देश में दस्तक देने के बाद से ही अपना असर दिखा रहा है। कई राज्यों में इसके असर से तेज़ बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। 2025 में मानसून (Monsoon) का सीज़न बहुत अच्छा रहा था और देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली थी। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई थी कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। 26 मई तक देश में मानसून 2026 की भी देश में एंट्री हो सकती है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 17, 18 और 19 मई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।