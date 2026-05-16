मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

BREAKING: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबे समय से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है। यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव की जमीन खरीद और बिक्री से जुडा हुआ है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। कोर्ट ने वाड्रा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की एक जमानत पर राहत दी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह केस कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है।