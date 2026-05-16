नौकरी के बहाने भारतीय युवाओं को ले जाकर कंबोडिया में बनाते थे ‘गुलाम’, NIA जांच में बड़ा खुलासा

NIA की जांच में यह भी पता चला कि आनंद कुमार गिरोह का सरगना है। भारत में रहने वाले अपने एजेंटो और ट्रैवल एजेंटो के जरिए आनंद कुमार भोले-भाले युवाओं को अपने जाल में फंसाता था और सुनहरे भविष्य का सपना देकर कंबोडिया बुलता था। इसके बाद कंबोडिया में बैठक अपने सहयोगियों की मदद से युवाओं की तस्करी करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक भारतीय युवक को कंबोडिया की फर्जी कंपनी को बेचने के बदले 2000 से 3000 अमेरिकी डॉलर तक वसूलते थे।