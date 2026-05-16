सीक्रेट क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्सः मास्टरमाइंड रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर ने कैसे लीक किए NEET-UG के पेपर?

NEET-UG 2026 paper leak: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि रिटायर्ड केमिस्ट्री शिक्षक पीवी कुलकर्णी ने कथित तौर पर 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा से कुछ दिन पहले पुणे में गुप्त कोचिंग सेशन के जरिए पेपर लीक कराया था। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी।