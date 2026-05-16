पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मस्जिद के लाउडस्पीकर पर मचा बवाल, पुलिस चौकी पर हमला

वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा ने कहा कि जब हमें यह खबर मिली, तब हम पार्टी दफ्तर में थे। ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या वजह थी? हमें पता चला कि कुछ नौजवानों की पुलिस से बहस हो गई थी। हम इस घटना के पीछे की असल वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन जिस तरह से यह सब हुआ, वह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने थाने आकर स्थिति को देखा है। पुलिस पूरे एक्शन में है। इसके साथ ही, एसएम मुस्तफा ने कहा कि हमारी सभी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। आसनसोल में स्थिति ठीक है, यहां किसी तरह की परेशानी नहीं है।