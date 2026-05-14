शुभेन्दु सरकार का बड़ा फैसला, बंगाल के सभी स्कूलों वंदे मातरम अनिवार्य

Vande Mataram: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि सोमवार से कक्षाएं शुरू होने से पहले ‘वंदे मातरम्’ का गायन अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि इसे सभी स्कूलों की प्रार्थना सभा में शामिल किया जा सके।