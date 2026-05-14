Delhi Blast Case: NIA की 7500 पन्नों की चार्जशीट में हुआ आतंकियों के इरादे का खुलासा

10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके (Delhi Blast Case) में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए (NIA) की जांच में सामने आया है कि उमर उन नबी और अन्य डॉक्टर आतंकी संगठन 'अंसार गजवत-उल-हिंद' (एजीयूएच) से जुड़े थे। उनका मकसद दिल्ली में धमाका करना नहीं था, बल्कि भारत में बड़े स्तर पर जिहादी नेटवर्क खड़ा करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना था। उन्होंने इसको 'ऑपरेशन हेवनली हिंद' कोडनेम दिया था।