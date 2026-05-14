ममता बनर्जी वकील की पोशाक में पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट, पोस्ट-पोल हिंसा पर बोलीं- ‘हमारे 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई’

West Bengal Post Poll Violence: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को वकीलों का चोगा पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। वह विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राज्य में हुई पोस्ट-पोल हिंसा से जुड़े जनहित याचिका (PIL) मामले में मुख्य न्यायाधीश एचसी सुजॉय पाल की बेंच के सामने पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में पार्टी का पक्ष रखा।