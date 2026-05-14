अमेरिका से जारी संघर्ष के बीच भारत आए ईरानी विदेश मंत्री, भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नई दिल्ली में चल रही मंत्रिस्तरीय बैठक किसी संयुक्त सहमति तक पहुंच पाएगी। भारत, BRICS अध्यक्ष के रूप में, सदस्य देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि समूह की सामूहिक भूमिका कमजोर न दिखे। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने BRICS को ग्लोबल साउथ सहयोग मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की बैठक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार, स्वतंत्र व्यापार तंत्र विकसित करने और वित्तीय सहयोग बढाने का अवसर है। उनके अनुसार ईरान की भू-रणनीतिक स्थिति, ऊर्जा संसाधन और वैज्ञानिक क्षमता BRICS की विकास प्राथमिकताओं को मजबूत कर सकती है। संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान लगातार भारत के संपर्क में बना हुआ है और उसने नई दिल्ली से क्षेत्रीय तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की है।