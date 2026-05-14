केरलम में अगले मुख्यमंत्री होंगे वी डी सतीशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ नाम का ऐलान

वीडी सतीशन पिछले पांच साल से विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। LDF सरकार के खिलाफ सदन में उनकी आवाज मजबूत रही। UDF की जीत में उनका योगदान अहम रहा, जिस वजह से वे स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के सबसे आगे चल रहे हैं। गुरुवार को उनके समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पलायम शहीद स्मारक से मार्च भी निकाला था। सड़कों पर सतीशन के नाम की चर्चा जोरों पर है। यही नहीं, सतीशन को UDF के सहयोगी दलों, विशेष रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन प्राप्त है। IUML 22 सीटों के साथ इस गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है।