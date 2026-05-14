केरलम में अगले मुख्यमंत्री होंगे वी डी सतीशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ नाम का ऐलान

केरलम के मुख्यमंत्री
Kerala New Chief Minister: केरलम में अगले मुख्यमंत्री वी डी सतीशन होंगे। बीते नौ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक दल के नेता का ऐलान किया है। बीते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि केरलम में कांग्रेस विधायक दल (CLP) के सदस्यों द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद, कांग्रेस आलाकमान ने सभी चर्चाएं पूरी कर ली हैं।
140 सदस्यीय केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वीडी सतीशन के साथ रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन हाईकमान की अंतिम दौर की बातचीत के बाद वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बन गई।
वीडी सतीशन पिछले पांच साल से विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। LDF सरकार के खिलाफ सदन में उनकी आवाज मजबूत रही। UDF की जीत में उनका योगदान अहम रहा, जिस वजह से वे स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के सबसे आगे चल रहे हैं। गुरुवार को उनके समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पलायम शहीद स्मारक से मार्च भी निकाला था। सड़कों पर सतीशन के नाम की चर्चा जोरों पर है। यही नहीं, सतीशन को UDF के सहयोगी दलों, विशेष रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन प्राप्त है। IUML 22 सीटों के साथ इस गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है।
सतीशन का समर्थन करने वालों का तर्क है कि नेतृत्व को जनता के मिज़ाज और सहयोगी दलों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि वेणुगोपाल लोकसभा सांसद हैं और पार्टी आलाकमान ने विधानसभा चुनावों से पहले ही यह तय कर लिया था कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में हुई देरी को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, जबकि पार्टी के भीतर भी असंतोष नजर आ रहा था। वायनाड में जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिनमें आरोप लगाया गया कि दोनों नेता केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य में उनके खिलाफ माहौल है।
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