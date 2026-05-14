‘निर्भया कांड दोहराया’, चलती बस में हुए दुष्कर्म पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का फूटा गुस्सा, तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

जानकारी के मुताबिक पीड़िता पीतमपुरा की झुग्गियों में रहती है और मंगोलपुरी की एक फैक्टरी में काम करती है। सोमवार रात वह काम खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते में जब वह सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंची तो वहां एक स्लीपर बस खड़ी थी। महिला ने बस के गेट पर खड़े एक युवक से सिर्फ समय पूछा था। आरोप है कि तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद बस चल पड़ी और अंदर मौजूद दो युवकों ने उसके साथ गलत काम किया। बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे तक महिला के साथ दरिंदगी होती रही। बाद में देर रात उसे घायल हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया।