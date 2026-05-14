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दिल्ली प्राइवेट बस में महिला के साथ गैंगरेप, आरोपी ड्राइवर समेत कंडक्टर गिरफ्तार

Delhi Rape Case: दिल्ली में एक प्राइवेट बस के अंदर महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

May 14, 2026

Delhi Bus Gangrape

दिल्ली प्राइवेट बस में महिला के साथ दुष्कर्म (X)

Delhi Private Bus Gang Rape: राजधानी दिल्ली में एक महिला के साथ प्राइवेट बस के अंदर कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बस को भी जब्त कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार यह घटना करीब दो दिन पहले की बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ एक प्राइवेट बस के अंदर यह जघन्य अपराध हुआ। शिकायत मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई।

दो आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच को गति दी जा रही है।

मेडिकल जांच और एफआईआर दर्ज

महिला का मेडिकल जांच कराने के बाद औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को केस की जांच में शामिल किया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

तीन बच्चों की मां है पीड़िता

जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक विवाहित महिला है और उसके तीन बच्चे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई जारी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। अन्य संभावित सबूतों को जुटाया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि घटना के पीछे कोई और व्यक्ति या साजिश तो शामिल नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी हुई ऐसी वारदात

ऐसा मामला इससे पहले साल 2012 में भी देखा गया था। दिल्ली में हुए निर्भया कांड (Nirbhaya case) ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस घटना के बाद सार्वजनिक परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सख्त कानून और नीतिगत बदलाव किए गए, लेकिन समय-समय पर इस तरह की घटनाएं यह सवाल फिर से उठाती हैं कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

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Delhi News

Updated on:

14 May 2026 09:16 am

Published on:

14 May 2026 08:57 am

Hindi News / National News / दिल्ली प्राइवेट बस में महिला के साथ गैंगरेप, आरोपी ड्राइवर समेत कंडक्टर गिरफ्तार

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