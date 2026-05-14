NEET पेपर लीक पर भड़के CM विजय, बोले- ‘एग्जाम खत्म करो’, 12वीं के नंबर से एडमिशन की मांग

NEET UG 2026 Cancelled: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली पर बड़ा हमला बोला है। सीएम विजय ने कहा कि परीक्षा रद्द होना पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। साथ ही, उन्होंने NEET को पूरी तरह से खत्म करने की भी मांग की है।