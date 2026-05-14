Patrika Explainer: वेणुगोपाल या सतीशन? आज खत्म हो जाएगा केरलम के अगले CM को लेकर सस्पेंस, कांग्रेस में किसका दावा कितना मजबूत?

कांग्रेस हाईकमान द्वारा फैसले लेने में देरी किए जाने पर सियासत के जानकारों ने अपनी राय रखी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में सीएम पद को लेकर पार्टी के भीतर सियासी टसल देखने को मिली थी। कर्नाटक में हर तीन महीने में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर पावर टसल की खबरें आती हैं। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट का विवाद था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच टसल की खबरें सामने आती थी। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस की सरकार चली गई। इसलिए इस बार कांग्रेस हाईकमान फूंक-फूंककर कदम रख रही है।