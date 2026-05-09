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केरलम का सीएम कौन? VD सतीशन और रमेश चेन्निथला पहुंचे दिल्ली, Rahul Gandhi के करीबी केसी वेणुगोपाल भी रेस में

Kerala Chief Minister Face: केरल में कांग्रेस ने दस साल बाद वापसी की है। कांग्रेस नीत गठबंधन को 102 सीटें मिली है। इसके बाद सीएम पद की रेस भी शुरू हो गई है। सतीशन, चेन्निथला और वेणुगोपाल के बीच केरल का नया चेहरा कौन बनेगा?

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कोच्चि

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Pushpankar Piyush

May 09, 2026

K C Venugopal, Ramesh Chennithala and V D Satheesan

कांग्रेस की सरकार बनने पर कौन होगा केरल का सीएम (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की बड़ी जीत के बाद अब सत्ता संभालने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन (VD Satheesan) को मुख्यमंत्री पद (Kerala Chief Minister Face) का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टी हाईकमान जल्द ही फैसला सुनाने वाला है, जिसकी चर्चा पूरे केरल में चल रही है।

दिल्ली में बड़े फैसले की तैयारी

UDF के 102 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता दिल्ली में जुट गए हैं। विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन के अलावा रमेश चेन्निथला (Ramesh Chennithala) भी राजधानी पहुंच चुके हैं। दोनों नेता AICC पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान विधायकों की राय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आधिकारिक घोषणा करेगा। कांग्रेस नेता केपी नौशाद ने बताया कि दिल्ली में बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी हलचल चल रही है। केरल में कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं, लेकिन दिल्ली में जल्द ही अहम कदम उठाए जाएंगे।

सतीशन का दबदबा क्यों?

वीडी सतीशन पिछले पांच साल से विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। LDF सरकार के खिलाफ सदन में उनकी आवाज मजबूत रही। UDF की जीत में उनका योगदान अहम रहा, जिस वजह से वे स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के सबसे आगे चल रहे हैं। गुरुवार को उनके समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पलायम शहीद स्मारक से मार्च भी निकाला था। सड़कों पर सतीशन के नाम की चर्चा जोरों पर है।

अन्य दावेदार भी मैदान में

सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला को भी इस पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में केसी वेणुगोपाल के पोस्टर्स लगने से अटकलें और बढ़ गई थीं। हालांकि, पार्टी के अंदर यह साफ है कि आखिरी फैसला हाईकमान ही लेगा।कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा कि हाईकमान घोषणा जरूर करेगा। पार्टी के भीतर कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा।

AICC को सौंपा फैसला

चुनाव नतीजों के बाद हुई बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों ने एक प्रस्ताव पास कर हाईकमान को CLP नेता चुनने का अधिकार दे दिया। AICC पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक ने इसकी पुष्टि की। अब सबकी नजर दिल्ली से आने वाले संकेतों पर है।UDF की इस शानदार जीत ने केरल की राजनीति में नया दौर शुरू कर दिया है। LDF की सरकार जाने के बाद UDF अब सत्ता संभालने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और हर कोई नए मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार कर रहा है।पार्टी सूत्र बताते हैं कि हाईकमान जल्द ही कोई ठोस फैसला लेगा ताकि नई सरकार जल्द से जल्द शपथ ले सके। केरल के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर जोर देगी।

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Published on:

09 May 2026 08:42 am

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