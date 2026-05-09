केरलम का सीएम कौन? VD सतीशन और रमेश चेन्निथला पहुंचे दिल्ली, Rahul Gandhi के करीबी केसी वेणुगोपाल भी रेस में

चुनाव नतीजों के बाद हुई बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों ने एक प्रस्ताव पास कर हाईकमान को CLP नेता चुनने का अधिकार दे दिया। AICC पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक ने इसकी पुष्टि की। अब सबकी नजर दिल्ली से आने वाले संकेतों पर है।UDF की इस शानदार जीत ने केरल की राजनीति में नया दौर शुरू कर दिया है। LDF की सरकार जाने के बाद UDF अब सत्ता संभालने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और हर कोई नए मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार कर रहा है।पार्टी सूत्र बताते हैं कि हाईकमान जल्द ही कोई ठोस फैसला लेगा ताकि नई सरकार जल्द से जल्द शपथ ले सके। केरल के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर जोर देगी।