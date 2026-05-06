केरल में CM पद को लेकर हचलत तेज, दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला

Kerala Assembly Elections 2026: केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन तेज हो गया है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। पार्टी अब तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला नहीं कर पाई है।