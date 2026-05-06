Patrika Bengal Result Analysis: जहां 90% हिंदू वहां 100% BJP, TMC के 32 मुस्लिम उम्मीदवार बने विधायक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार ममता सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए शरण देने का आरोप लगाया। वहीं, जब निर्वाचन सूची की विशेष गहन समीक्षा (SIR) की घोषणा हुई, भाजपा ने इसे अवैध नामों की सफाई के रूप में प्रचारित किया। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इससे पहले के निरंतर प्रयासों का श्रेय देते हैं। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की भी इसमें काफी भूमिका रही। संघ के कार्यकर्ता व पदाधिकारी लगातार राज्य में हिंदू सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा महीनों तक चलाए गए विरोध प्रदर्शनों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समर्थन देते रहे।