बंगाल में टीएमसी की हार पर…राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को क्यों फटकारा, ममता बोलीं- हम हारे नहीं, हराए गए…इस्तीफा नहीं दूंगी

TMC Defeat West Bengal: विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह हारे नहीं हैं बल्कि भाजपा द्वारा चुनाव आयोग से मिलकर हराया गया है। भाजपा ने हमारी जीत चुरा ली है इसलिए सीएम पद से इस्तीफा देने या लोकभवन से समय मांगन का सवाल ही नहीं उठता। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी और सड़कों पर लौटूंगी। यहां प्रेसवार्ता में ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। उन्होंने जीवन में ऐसा चुनाव और भयावह उत्पीड़न नहीं देखा। एसआइआर से 90 लाख नाम हटा दिए गए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख लोग वापस जोड़े गए फिर भी लाखों लोग वंचित रह गए। ममता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे चुनाव में दखल दिया और बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाकर उन्हें हराया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की और मतगणना से निकाल दिया गया। उन्होंने पार्टी की 10 सदस्यीय समिति बनाई है जो पूरे मामले की तहकीकात करेगी। ममता ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग व भाजपा की धांधली पर उनके साथ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने उन्हें फोन कर समर्थन जताया है। वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी।