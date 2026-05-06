CM भगवंत मान ने की ‘राइट टू रिकाल’ की मांग, राघव चड्ढा बाले-बदले की कार्रवाई कर रही पंजाब सरकार

मान से पहले आप छोडऩे वाले सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक राष्ट्रपति से मिले। चड्ढा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार पुलिस और प्रशासनिक संसाधनों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके उन सांसदों को निशाना बना रही है, जिन्होंने हाल ही आप छोडकऱ भाजपा का दामन थामा है। संभावना है कि वे कानूनी कार्रवाई के कुछ खास मामलों पर जोर देंगे, जिनमें दलबदल करने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ पुलिस केस भी शामिल हैं।