क्या वाकई नशे में थे पंजाब CM भगवंत मान? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फडणवीस ने वीडियो देखकर कह दी ये बात

पंजाब विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सत्र के दौरान नशे की हालत में थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सदन चलाना ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री का परीक्षण कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि सभी का परीक्षण कराया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।