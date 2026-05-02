‘केजरीवाल डरे और सहमे हुए हैं’: संदीप पाठक पर FIR के बाद BJP का AAP पर करारा हमला

BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूघ ने AAP पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो कल तक आपकी सरकार चला रहा था और वैचारिक मतभेद के कारण चला गया, आज अचानक अपराधी बन गया। यह बदले की राजनीति है। पंजाब की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चूघ ने कहा कि अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा जैसे नेता केजरीवाल का असली चेहरा देखकर पार्टी छोड़ चुके हैं। आज AAP में वही लोग बचे हैं जिनके लिए सत्ता लूट और भ्रष्टाचार का साधन है।