‘केजरीवाल डरे और सहमे हुए हैं’: संदीप पाठक पर FIR के बाद BJP का AAP पर करारा हमला

Sandeep Pathak
BJP vs AAP 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। BJP नेताओं ने केजरीवाल को डरा हुआ और चिंतित बताया। यह प्रतिक्रिया पंजाब में AAP के पूर्व राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज दो FIR के बाद आई है। संदीप पाठक पिछले सप्ताह छह अन्य AAP सांसदों के साथ BJP में शामिल हुए थे।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए और चिंतित हैं। उनके सात सांसद जा चुके हैं और यह तय नहीं कि कौन आगे जाएगा। भ्रष्टाचार, तानाशाही अंदाज और झूठ के कारण उनके अपने सहयोगी भी नाराज हो चुके हैं। मिश्रा ने याद दिलाया कि जो सांसद गए हैं, वे केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी थे, कोई बाहरी नहीं।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल का गढ़ कमजोर हो रहा है। पंजाब की जनता भी उनसे नाराज है। न संदीप पाठक, न कोई और इन FIR से डरने वाला है। मिश्रा ने पंजाब में कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि AAP पंजाब पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। दिल्ली में जो हुआ, वही पंजाब में AAP के साथ हो सकता है।
BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूघ ने AAP पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो कल तक आपकी सरकार चला रहा था और वैचारिक मतभेद के कारण चला गया, आज अचानक अपराधी बन गया। यह बदले की राजनीति है। पंजाब की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चूघ ने कहा कि अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा जैसे नेता केजरीवाल का असली चेहरा देखकर पार्टी छोड़ चुके हैं। आज AAP में वही लोग बचे हैं जिनके लिए सत्ता लूट और भ्रष्टाचार का साधन है।
पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चेतावनी दी कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। उन्होंने कहा, न संदीप पाठक, न मैं, न कोई BJP कार्यकर्ता डरा हुआ है। शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जाखड़ ने कहा कि पहले सांसद राजिंदर गुप्ता पर छापा पड़ा और अब संदीप पाठक को निशाना बनाया गया है। AAP की पंजाब में सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
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