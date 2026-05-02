बंगाल चुनाव: फलता की 285 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश, 21 मई को फिर वोटिंग

ECI Fresh Polls Falta Assembly 2026 (AI Image)
ECI Fresh Polls Falta Assembly 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जहां एक तरफ राज्य की ज्यादातर सीटों के नतीजे आने की तैयारी है वहीं दूसरी तरफ एक विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले ने सियासी माहौल को फिर से गर्म कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) ने पश्चिम बंगाल की 144-फलता विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। इसमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह मतदान 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ियां और चुनावी नियमों का उल्लंघन सामने आया था। आयोग के अनुसार, इन घटनाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया और मतदान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 144-फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान के बाद वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी। इसका मतलब है कि इस सीट का नतीजा बाकी सीटों से अलग तारीख पर आएगा।
इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश को लेकर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला मतदान के दौरान सामने आई गड़बड़ियों के आधार पर लिया गया है।
फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान होने से इस क्षेत्र का नतीजा बाकी सीटों से अलग तारीख पर आएगा। इस फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजर अब 21 मई को होने वाले मतदान और 24 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी है। इस सीट का अंतिम परिणाम इन दोनों चरणों के बाद ही तय होगा।
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