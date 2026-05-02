बंगाल चुनाव: फलता की 285 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश, 21 मई को फिर वोटिंग

चुनाव आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ियां और चुनावी नियमों का उल्लंघन सामने आया था। आयोग के अनुसार, इन घटनाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया और मतदान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है।