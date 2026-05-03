खुफिया इनपुट: चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट! 70 हजार जवान अगले आदेश तक तैनात

चुनाव आयोग (ईसी) ने शनिवार रात पश्चिम बंगाल की फालता सीट पर दुबारा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। ईसी के आदेश के अनुसार इस सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को वोट डाले जाएंगे और 24 मई को मतगणना होगी। ईसी ने कहा है कि 29 अप्रेल को वोटिंग में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। दक्षिण 24 परगना की यह वही सीट है जहां 29 अप्रेल को मतदान के दौरान 30 से अधिक बूथों पर ईवीएम पर भाजपा के निशान पर टेप चिपकाए गए थे और यहां के टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान का ईसी के पुलिस पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा से विवाद हुआ था। सूत्रों के अनुसार इस सीट पर कई बूथों पर ईसी के कैमरे बंद मिले और शत प्रतिशत तक मतदान हुआ। मतदान व उसके बाद यहां तनाव का माहौल है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लोगों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता उन्हें चुनाव के बाद हिंसा व घर जलाने की धमकी दे रहे हैं। कई लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया गया था। सड़कों पर उतरे लोग नारे लगाने लगे तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां एकत्र हो गए और भिड़ंत की नौबत आ गई। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग करने के लिए हल्का लाठीवार किया।