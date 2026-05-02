‘TMC ने हार स्वीकार कर ली है’, मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का दावा

पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य। (Photo/ANI)
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शनिवार को TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका फैसला यह दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी ने अपनी हार मान ली है। BJP नेता ने कहा कि कई ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं डाला था, उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निडर होकर वोट डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सदस्य हार मान लेने के बावजूद मतगणना केंद्रों पर जाना चाहते हैं।
समिक भट्टाचार्य ने ANI से बातचीत में कहा, 'TMC सरकार अब गई। पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कभी वोट नहीं डाला था। उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं थी। ऐसे माहौल में अब जब लोग निडर हो गए हैं, तो उन्होंने वोट डाला है। TMC ने हार मान ली है, लेकिन फिर भी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर जाते हैं, इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं।' यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने TMC द्वारा दायर एक याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ECI की इस बात को रिकॉर्ड पर लिया कि उसका 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा; कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें वोट की गिनती की प्रक्रिया में केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती भी शामिल है, जैसा कि TMC ने दावा किया था।
समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'लोगों ने TMC सरकार को नकार दिया है और जड़ से उखाड़ फेंका है। 6 महीने के भीतर, हम इस बात पर एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी करेंगे कि TMC ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महंगे वकीलों पर कितना पैसा खर्च किया है।'
इसके अलावा, 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले TMC कार्यकर्ताओं द्वारा धमकियों और डराने-धमकाने के आरोपों को लेकर फाल्टा में स्थानीय लोगों के विरोध पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल BJP प्रमुख ने TMC पर आरोप लगाया कि उसने जनता को डराकर शासन किया है और वोटों के बदले ज़रूरी चीज़ों को खतरे में डालने की कोशिश की है।
भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से, TMC सिर्फ एक ही बात का प्रचार कर रही है कि अगर आप वोट नहीं देंगे, तो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, राशन बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, आपको वोट देना ही पड़ेगा… लेकिन अब, TMC सरकार और उनकी पार्टी, दोनों ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग