‘TMC ने हार स्वीकार कर ली है’, मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का दावा

समिक भट्टाचार्य ने ANI से बातचीत में कहा, 'TMC सरकार अब गई। पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कभी वोट नहीं डाला था। उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं थी। ऐसे माहौल में अब जब लोग निडर हो गए हैं, तो उन्होंने वोट डाला है। TMC ने हार मान ली है, लेकिन फिर भी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर जाते हैं, इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं।' यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने TMC द्वारा दायर एक याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ECI की इस बात को रिकॉर्ड पर लिया कि उसका 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा; कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें वोट की गिनती की प्रक्रिया में केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती भी शामिल है, जैसा कि TMC ने दावा किया था।