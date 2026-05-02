‘1947 से कश्मीर-दिल्ली के बीच भरोसे की कमी, इसे दूर करना होगा’, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी दलों को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अगर गठबंधन मजबूत हुआ तो केंद्र पर दबाव बनेगा और राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो सकता है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि दोनों तरफ नफरत फैलाने के बजाय सकारात्मक खबरें दिखाएं ताकि माहौल बेहतर बने।