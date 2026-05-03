कारगिल युद्ध से ठीक पहले खुफिया रिपोर्ट पर सेना ने लिखी थी चिट्ठी, चुप्पी साध गया था रॉ

जनरल मलिक लिखते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को कारगिल युद्ध शुरू हो जाने तक भी पाकिस्तानी सेना की भारत में सुनियोजित घुसपैठ का सुराग नहीं मिल पाया था। स्कर्दू और कुछ अन्य इलाकों में कुछ आतंकी कैंप होने की खबर जरूर थी। यह जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 50-150 किलोमीटर दूर थी। यहां आतंकी कैंप होने की खबर का खुफिया एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने बस एक बातचीत इंटरसेप्ट की थी। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को धोखे में रखने के लिए इस कैंप की बात कर खुफिया एजेंसियों को जाल में फंसाया था।