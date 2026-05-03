मौसम ने ली करवट: अगले सात दिन जारी रहेगी आंधी-बारिश, तूफानी आंधी से कई जगहों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त

मौसम अपडेट: पश्चिमी विक्षोभ एवं चक्रवाती हवाओं के असर से शनिवार को देश के 14 राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। कुछ स्थानों पर तूफानी आंधी से जनवजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। आंधी-बारिश के बाद उत्तर-पश्चिम भारत व मध्य भारत के राज्यों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि हुई।