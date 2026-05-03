3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली विवेक विहार AC ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख

दिल्ली के विवेक विहार में भीषण आग हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं। देर रात लगी आग में लोग फंस गए। शवों की पहचान मुश्किल है। एसी ब्लास्ट की आशंका के बीच जांच जारी है, सीएम ने भी इस घटना पर दुख जताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 03, 2026

Vivek Vihar Fire Tragedy

Vivek Vihar Fire Tragedy(Image-ANI)

Vivek Vihar Fire Tragedy: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुआ आग का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। बी-ब्लॉक की एक इमारत में देर रात अचानक लगी आग ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ज्यादातर लोग उस समय गहरी नींद में थे, इसलिए कोई बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाया। धीरे-धीरे आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हालात इतने भयावह हो गए कि 9 लोगों की जान चली गई। इनमें से पांच लोग एक ही परिवार के थे। इस परिवार में माता-पिता, उनका बेटा, बहू और महज डेढ़ साल का छोटा सा बच्चा शामिल था। सोचिए, एक ही घर में पूरी पीढ़ी खत्म हो गई।

एक ही परिवार के 5 लोग जल गए


घटना के बाद जो मंजर सामने आया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घर के अंदर सबकुछ जलकर राख हो चुका था। फर्नीचर, सामान, यहां तक कि बर्तन भी नहीं बचे। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि शव इतने बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान करना भी आसान नहीं था। परिजनों के मुताबिक, गौतमपुरी निवासी संजय जैन के बहनोई का परिवार इस हादसे का शिकार हुआ। उनके बहनोई अरविंद जैन, बहन अनिता जैन, उनका बेटा निशांक जैन, बहू आंचल और नन्हा पोता आरु सभी इस आग में झुलस गए। संजय जैन ने बताया कि जब वह सुबह मौके पर पहुंचे, तो अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। उन्होंने कहा कि शरीर के अवशेष देखकर पहचान करना मुश्किल था।

वीडियो कॉल पर लगाई गुहार


इस हादसे से जुड़ी एक और बात दिल को झकझोर देती है। निशांक जैन और उनके भाई दीपक जैन की रात करीब 12 बजे वीडियो कॉल पर बात हुई थी। परिवार अगले दिन मानेसर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों बाद सबकुछ बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे एसी में धमाका हुआ और आग लग गई। उसी समय निशांक ने अपने भाई को वीडियो कॉल किया और मदद के लिए गुहार लगाई। वह बार-बार कह रहे थे, 'भैया, बचा लो।' लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई उनकी मदद नहीं कर सका। बाद में शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दिल्ली सीएम ने हादसे पर जताया दुख


इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और मृतकों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। साथ ही, उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की।

ये भी पढ़ें

चलती फ्लाइट से गेट खोलकर बाहर कूद गया यात्री, चेन्नई एयरपोर्ट का मामला, हिरासत में पैसेंजर
राष्ट्रीय
Passenger Jumps Out of Moving Flight

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 May 2026 03:46 pm

Published on:

03 May 2026 02:47 pm

Hindi News / National News / दिल्ली विवेक विहार AC ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में मतगणना से पहले नया विवाद, सुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप

Suvendu Adhikari Counting Duty Breach Allegation
राष्ट्रीय

IIT मद्रास के स्टार्टअप का कमाल, दुनिया में पहली बार बनी Opto-SAR तकनीक, क्या और कैसे करेगी काम?

Opto-SAR
राष्ट्रीय

AAP छोड़ भाजपा में आए नेताओं को परेशान कर रही मान सरकार? राष्ट्रपति ने राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों को बुलाया

राष्ट्रीय

West Bengal Assembly Election: BJP का आरोप TMC के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र पर लगाए पार्टी के झंडे, दोनों पक्षों में हुई मारपीट

राष्ट्रीय

बंगाल में महिलाओं का आरोप, TMC के इस्राफील चौकीदार ने दी धमकी, ‘जीत पर घर जलेंगे, खून-खराबा होगा’

पश्चिम बंगाल: कहीं घर जला देंगे और रक्तपात करने की धमकी, कहीं चुनाव आयोग में की शिकायत
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.