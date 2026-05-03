दिल्ली विवेक विहार AC ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख

Vivek Vihar Fire Tragedy: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुआ आग का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। बी-ब्लॉक की एक इमारत में देर रात अचानक लगी आग ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ज्यादातर लोग उस समय गहरी नींद में थे, इसलिए कोई बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाया। धीरे-धीरे आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हालात इतने भयावह हो गए कि 9 लोगों की जान चली गई। इनमें से पांच लोग एक ही परिवार के थे। इस परिवार में माता-पिता, उनका बेटा, बहू और महज डेढ़ साल का छोटा सा बच्चा शामिल था। सोचिए, एक ही घर में पूरी पीढ़ी खत्म हो गई।