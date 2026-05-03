4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, पत्थर से मारकर की हत्या, पिता बोले- ‘जब तक फांसी नहीं, तब तक कोई नेता न आए’

Pune Child Murder Case: महाराष्ट्र में पुणे के पास हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। चार साल की मासूम बच्ची के साथ 65 साल के एक व्यक्ति ने दरिंदगी की, जिसके बाद आरोपी ने पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने साफ कहा कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक कोई भी नेता उनके घर संवेदना जताने न आए। पिता ने एक वीडियो संदेश में बताया कि वह बेटी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए देहू में हैं। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि कई नेता उनके घर पहुंच रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उनके घर न आए।