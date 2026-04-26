Mumbai: गैंगरेप के आरोप में 12 साल जेल में काटे, अब कोर्ट ने कहा- दुष्कर्म हुआ यह साबित नहीं हो रहा

मुंबई की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह फैसला तब आया है जब आरोपी पहले ही 12 साल जेल की सजा काट चुका है। कोर्ट ने फैसले के दौरान पीड़िता की उम्र पर संदेह, मेडिकल साक्ष्यों की कमी और FIR दर्ज करने में हुई देरी को मुख्य आधार माना। विशेष न्यायाधीश एन. डी. खोसे ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।