मुकेश अंबानी के घर का वीडियो देख चौंके लोग, रिहाना करती दिखीं पूजा-अर्चना, देखें VIDEO

Mukesh Ambani House Video: ग्लोबल पॉप स्टार और दुनिया की जानी-मानी बिजनेसवुमन रिहाना इन दिनों भारत में छाई हुई हैं। करीब दो साल बाद भारत लौटीं रिहाना का यह दौरा सिर्फ उनके कॉस्मेटिक ब्रांड 'फेंटी ब्यूटी' के लॉन्च तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी बेहद करीब से महसूस किया है। जब से वह मुंबई आई है उनके हर रोज वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में उन्होंने पैपराजी के साथ मस्ती की थी और फोटो क्लिक करवाई थी। अब उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जो मुकेश अंबानी के आलीशान घर 'एंटीलिया' का है। रिहाना हाल ही में उनके घर पहुंची हैं। वहां वह पूजा करती नजर आईं। जिसका सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।