“I Love You Riri” रिहाना को अचानक भारत में देख पैप्स हुए बेकाबू

रिहाना (Rihanna ) को मुंबई एयरपोर्ट पर ऑल-ब्लैक आउटफिट में देखा गया। हाथ में स्टाइलिश बैग, चश्मा और गोल्ड चेन के साथ उनका लुक एकदम धमाकेदार था। बता दें, जैसे ही पैप्स ने उन्हें "रिरी" कहकर पुकारा और चिल्लाकर I love you भी कहा, जिस पर रिहाना ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कार की ओर बढ़ गईं। उनके इस अंदाज ने एक बार फिर साबित किया कि वो जहां भी जाती हैं, सुर्खियां उनके साथ चलती हैं। बता दें, रिहाना हाल ही में तीसरी बार मां बनी हैं, इसके बाद भी वो इस लॉन्च के लिए खुद मुंबई पहुंचीं।