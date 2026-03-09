बाल-बाल बची अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना की जान, घर पर हुई 10 राउंड फायरिंग

Rihanna house firing: दुनिया की सबसे अमीर और फेमस सिंगर्स में शुमार रिहाना (Rihanna) के घर से एक ऐसी खबर आई है जिसने उनके करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में रिहाना के आलीशान बंगले के बाहर ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग हुई। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। इस घटना ने हॉलीवुड की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग अपनी फेवरेट सिंगर के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। राहत की बात यह है कि इस हमले में रिहाना या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन फायरिंग के समय रिहाना घर में ही मौजूद थीं।