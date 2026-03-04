मशहूर अभिनेत्री ने पति के गंदे पैर को चूमा, वीडियो देख लोगों ने जमकर किया कपल को ट्रोल

Selena Gomez Kisses Husband Dirty Feet: हॉलीवुड सिंगर और अभिनेत्री सेलेना गोमेज एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई नया गाना या फिल्म नहीं, बल्कि पति बेनी ब्लैंको के साथ उनका एक मजाकिया पल है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में सेलेना ने पॉडकास्ट के दौरान बेनी के पैर की उंगली को किस कर लिया, जिसे कई लोग उनके पुराने विवाद पर चुटीला जवाब मान रहे हैं।