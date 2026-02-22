Netflix पर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, ‘एपस्टीन फाइल्स’ में आया था नाम, बोले- नतीजा भुगतना होगा…

Donald Trump Lashes On Netflix: हॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों नेटफ्लिक्स की एक डील को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स की बोर्ड सदस्य सुसान राइस को लेकर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर मांग की है कि कंपनी राइस को तुरंत पद से हटाए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।