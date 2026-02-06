डोनाल्ड ट्रंप पर फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, देश छोड़ने की आई नौबत, बोलीं- आजादी छिन गई

अमेरिका छोड़ने के सवाल पर क्रिस्टिन ने ये हिंट भी दिया कि वो यूरोप में बसने पर विचार कर रही हैं। उनका मानना है कि यूरोप में फिल्ममेकर्स और कलाकारों को ज्यादा रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। क्रिस्टिन पहले भी कई इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं और वो इस तरह के सिनेमा में खुद को ज्यादा सहज महसूस करती हैं। उनके मुताबिक, यूरोप का सिनेमा प्रयोगधर्मी है और वहां कलाकारों को जोखिम लेने की आजादी दी जाती है, जो उनके सोचने और काम करने के तरीके से मेल खाती है।