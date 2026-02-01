तीन बहनों की सुसाइड पर भावुक हुए सोनू सूद, बोले- ‘बच्चों को डांट नहीं, बातचीत चाहिए’

सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि गाजियाबाद में तीन मासूम बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी। ये मौत न तो हिंसा की वजह से हुई और न ही गरीबी के कारण, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत के उस दबाव की वजह से हुई, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अभिनेता ने कहा कि यह समय केवल शोक व्यक्त करने का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करने का है।