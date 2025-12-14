समय नहीं मिलता यार… सोनू सूद ने किया ये बड़ा ऐलान, सामने आया वीडियो

सोनू सूद ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा। (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Sonu Sood Latest Announcement: जब भी किसी मुद्दे पर आवाज उठाने की बात होती है, तो सबसे पहला नाम अभिनेता सोनू सूद का ही आता है। लोगों की हेल्प भी एक्टर खूब करते हैं। चाहे वह कोरोना काल हो या फिर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद।
ताजा जानकारी के अनुसार, सोनू सूद अब एक नए डिजिटल सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। रविवार की सुबह अभिनेता ने ऐसा ऐलान किया, जिसने उनके चाहने वालों की खुशी दोगुनी कर दी। इंस्टाग्राम के बाद अब सोनू सूद सीधे यूट्यूब के जरिए फैंस से रूबरू होंगे, जहां न सिर्फ बातें होंगी, बल्कि दिल से जुड़ा संवाद भी देखने को मिलेगा। एक्टर कमेंट के जरिए डायरेक्ट लोगों की मदद भी करेंगे।
अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए अपने नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानकारी दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा- “कितने टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यार यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब पर आओ…लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता यार…पर आप सब जब यूट्यूब पर हो तो मैं क्यों नहीं हूं, इसलिए अब मैं यूट्यूब पर हूं दोस्तों। ये रहा उसका लिंक…अब मुझे ही देखते रहोगे? अरे यार सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ। बहुत सारी वीडियो हैं वहां पर… आप जाकर देख सकते हैं। कुछ नई बड़ी अनांउसमेंट भी है, अब नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे?”
एक्टर ने फैंस से अपने चैनल पर आने की अपील की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है।"
इससे पहले भी सोनू सूद कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू करने की मांग की थी। सोनू सूद का कहना था कि बच्चों का बचपन मोबाइल स्क्रीन में कैद होता जा रहा है, जिसे बचाने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का खुलकर समर्थन किया।
इतना ही नहीं, इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े विवाद पर भी सोनू सूद ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने यात्रियों से अपील की थी कि वे धैर्य बनाए रखें और एयरलाइन स्टाफ के साथ सम्मान के साथ पेश आएं। सोनू सूद का साफ कहना था कि मुश्किल हालात में संयम और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
इसी साल (2025) अभिनेता ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की थी। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने आगे बढ़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर जरूरतमंदों के लिए सहायता का इंतजाम करने तक, सोनू सूद हर मोर्चे पर लोगों के साथ खड़े नजर आए थे। उनके इस कदम की देशभर में जमकर सराहना हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग