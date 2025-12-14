समय नहीं मिलता यार… सोनू सूद ने किया ये बड़ा ऐलान, सामने आया वीडियो

अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए अपने नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानकारी दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा- “कितने टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यार यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब पर आओ…लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता यार…पर आप सब जब यूट्यूब पर हो तो मैं क्यों नहीं हूं, इसलिए अब मैं यूट्यूब पर हूं दोस्तों। ये रहा उसका लिंक…अब मुझे ही देखते रहोगे? अरे यार सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ। बहुत सारी वीडियो हैं वहां पर… आप जाकर देख सकते हैं। कुछ नई बड़ी अनांउसमेंट भी है, अब नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे?”