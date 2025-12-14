14 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

VVAN: चेतावनी…सूरज डूबने के बाद जंगल में घुसना अलाउ नहीं, 'कांतारा' और 'स्त्री' से भी खतरनाक है ये फिल्म!

VVAN: लाल साड़ी में नंगे पैर जंगल की ओर अकेले भागती हुई एक औरत… खौफनाक दृश्य। गुप्त मंदिर का राज… सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 14, 2025

VVAN Movie Update

सिद्धार्थ मल्होत्रा​-तमन्ना भाटिया स्टारर हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘Vvan’ लेटेस्ट अपडेट (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

VVAN: ‘कांतारा’, भेड़िया और ‘स्त्री’ देख-देख के बोर हो चुके हैं। अलग हट के कुछ यूनिक हॉरर फिल्म देखना चाहते है… तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया स्टारर हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘Vvan: Force of the Forest’ सिनेमाघरों में बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में कॉमेडियन और एक्टर मनीष पॉल भी नजर आने वाले हैं। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है।

मनीष पॉल ने साझा किया पोस्ट

इंस्टाग्राम पर मनीष पॉल ने लिखा- यह VVAN के लिए 2025 का शेड्यूल रैप है… VVAN आ रहा है… अब अगले शेड्यूल के लिए जनवरी 2026 में फिर से आने का इंतजार नहीं कर सकता! फोटो में मनीष का चेहरा घायल दिख रहा है, साथ में इंटेंस एक्सप्रेशन और आग जैसी आंखें हैं।

कैसी फिल्म है VVAN?

VVAN एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म के तौर पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है, यह फिल्म (Vvan: Force of the Forest) दर्शकों को सेंट्रल इंडिया के घने और रहस्यमयी जंगल की सैर कराने वाली है। फिल्म की कहानी जंगलों, पुरानी लोक कथाओं, छिपे मंदिरों और उन रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अब तक सिर्फ कहानियों में सुना गया था। कहा जा रहा है कि फिल्म भारतीय लोककथाओं से प्रेरित है, जहां एक ऐसा डरावना मोड़ आता है, जब बीते जमाने की कहानियां सच बनने लगती हैं।

इस फिल्म का निर्देशन दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने किया है, जबकि इसे एकता कपूर ने बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर (TVF) के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। मेकर्स हर नए अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं।

फिल्म में तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगी। अप्रैल में जारी टीजर में उन्हें लाल साड़ी में नंगे पांव जंगल की ओर भागते हुए दिखाया गया था। एक सीन में एक चेतावनी बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा होता है- सूरज डूबने के बाद जंगल में जाना मना है। ‘Vvan: Force of the Forest’ के 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

तलाक के 6 साल बाद, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ सगाई का वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड
अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

14 Dec 2025 01:11 pm

