VVAN: चेतावनी…सूरज डूबने के बाद जंगल में घुसना अलाउ नहीं, ‘कांतारा’ और ‘स्त्री’ से भी खतरनाक है ये फिल्म!

VVAN एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म के तौर पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है, यह फिल्म (Vvan: Force of the Forest) दर्शकों को सेंट्रल इंडिया के घने और रहस्यमयी जंगल की सैर कराने वाली है। फिल्म की कहानी जंगलों, पुरानी लोक कथाओं, छिपे मंदिरों और उन रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अब तक सिर्फ कहानियों में सुना गया था। कहा जा रहा है कि फिल्म भारतीय लोककथाओं से प्रेरित है, जहां एक ऐसा डरावना मोड़ आता है, जब बीते जमाने की कहानियां सच बनने लगती हैं।