बॉलीवुड

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru: शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने मीडिया के सामने पोज देने से इंकार कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ने स्टाइलिश अंदाज में कैमरे के आगे आने से मना कर रहे हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल

सामंथा और राज निदिमोरू (सोर्स: X)

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru: साउथ की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और 'फैमिली मैन' सीरीज फेम राज निदिमोरु ने 1 दिसंबर, 2025 को गुपचुप तरीके से शादी की और अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंका दिया है। बता दें, इस इवेंट में सिर्फ 30 करीबी मेहमानों की मौजूदगी थी, जो बेहद शांत और सीमित रखा गया था। अब खबरें ऐसी आई है कि एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति राज निदिमोरु को बीती रात को हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और उन्होंने पैप्स को पोज देने साफ इंकार कर दिया, जो चर्चा का विषय बन गया है।

कपल ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार

शादी के कुछ दिनों बाद शनिवार शाम सामंथा और राज मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे, जो पैप्स के कैमरे में कैद हो गया, वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सामंथा ग्रे फुल‑स्लीव स्वेटर और ब्लैक ट्राउजर में कैजुअल लग रही थीं, जबकि राज ने सी‑ग्रीन टी‑शर्ट, ब्लू जींस और ब्लैक डेनिम जैकेट पहना था। दरअसल, पैपराजी के कैमरे सामने आने पर सामंथा ने मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी, मगर कपल ने साथ में पोज देने से मना कर दिया और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कार में चले गए। इसके बाद भी पैप्स उन्हें फोर्स करते रहे पर कपल वहां से निकल गए।

सामंथा ने अपनी शादी की तस्वीरें

पिछले दिनों, सामंथा ने अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इनके तारीख के साथ कैप्शन में लिखा, "01.12.2025" और सफेद दिल वाला इमोजी जोड़ा। इस पोस्ट ने फैंस के बीच तुरंत ही बधाइयों की लहर पैदा कर दी। बता दें, कपल ने शादी को प्राइवेट रखा है, इसलिए फिलहाल कोई बड़े रिसेप्शन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की जानकार शेयर नहीं की गई है। फैंस अब आगे किसी मीडिया इंटरव्यू या रिसेप्शन की अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

दरअसल, सामंथा पहले अभिनेता नागा चैतन्य की पत्नी थीं, लेकिन शादी के 4 साल बाद 2021 में दोनों अलग हो गए थे। नागा ने बाद में सोभिता धूलिपाला से शादी किया। तो वहीं, राज निदिमोरु की पहली शादी श्यामली डे से हुई थी और साल 2022 में तलाक भी हो गया था। अब सामंथा और राज दोनों ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़कर साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया है।

14 Dec 2025 10:47 am

