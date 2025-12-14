शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल

शादी के कुछ दिनों बाद शनिवार शाम सामंथा और राज मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे, जो पैप्स के कैमरे में कैद हो गया, वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सामंथा ग्रे फुल‑स्लीव स्वेटर और ब्लैक ट्राउजर में कैजुअल लग रही थीं, जबकि राज ने सी‑ग्रीन टी‑शर्ट, ब्लू जींस और ब्लैक डेनिम जैकेट पहना था। दरअसल, पैपराजी के कैमरे सामने आने पर सामंथा ने मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी, मगर कपल ने साथ में पोज देने से मना कर दिया और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कार में चले गए। इसके बाद भी पैप्स उन्हें फोर्स करते रहे पर कपल वहां से निकल गए।