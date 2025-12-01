Patrika LogoSwitch to English

कौन हैं राज निदिमोरु, जिनके साथ Samantha ने लिए सात फेरे, कब हुई दोनों की मुलाकात?

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Wedding: सामंथा की शादी से उनके फैंस में सस्पेंस बनी हुई है, क्योंकि फैंस उनके दूसरे पति के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है। इस शादी की खबर ने ओटीटी जगत में नई चर्चा और उत्साह पैदा कर दिया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 01, 2025

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Wedding

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Wedding (सोर्स: Instagram)

Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Wedding: साउथ की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और 'फैमिली मैन' सीरीज फेम राज निदिमोरु ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। दोनों ने आज सुबह सोमवार को कोयंबटूर स्थित ईशा योग सेंटर में निजी और पारंपरिक तौर-तरीके में सात फेरे लिए हैं। बता दें, लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रहीं चर्चाएं और अफवाहें अब सच साबित हो गई हैं। इस इवेंट में सिर्फ 30 करीबी मेहमानों की मौजूदगी थी, जो बेहद शांत और सीमित रखा गया।

पारंपरिक रीति-रिवाजों में शादी की रस्में

अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सामंथा और राज ने ईशा योग सेंटर स्थित लिंग भैरवी मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए। सामंथा ने इस मौके पर पारंपरिक अंदाज में लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत दुल्हन के रूप में नजर आईं, जो उनकी सादगी और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शा रहा था। तो वहीं, राज ने भी पारंपरिक रीति-रिवाजों में विवाह की रस्में निभाईं, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। ये एक निजी समारोह था, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और कुछ दोस्त ही शामिल थे।

कौन हैं उनके दूसरे पति और क्या करते हैं काम

बता दें, राज निदिमोरु का करियर एक प्रेरणादायक मिसाल है जो शिक्षा और जुनून को दर्शाता है। उन्होंने एसवीयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की और एक सक्सेस टेक इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाई लेकिन अपनी असली रुचि और पैशन को पहचानते हुए, उन्होंने कहानी कहने की दुनिया में कदम रखा। आज राज निदिमोरु 'राज एंड डीके' फिल्म मेकिंग टीम के डायरेक्टर हैं, जिसने अपनी अनूठी कहानियों के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई क्रांति लाई है।

इतना ही नहीं, सामंथा और राज की पहली मुलाकात साल 2021 में 'द फैमिली मैन 2' के सेट पर हुई थी, जो सामंथा की पहली हिंदी डिजिटल डेब्यू थी। सामंथा और राज को राज एंड डीके टीम ने करीब ला दिया। इसी शो में उनके दमदार अभिनय को खूब सराहा गया था। साथ ही, Citadel: Honey Bunny और नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनके बीच के तालमेल को और मजबूत किया, जो धीरे-धीरे एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। दरअसल, साल 2024 की शुरुआत में दोनों का रिश्ता सार्वजनिक हुआ, जब सामंथा ने राज के साथ कई तस्वीरें शेयर कर अपने प्यार को खुले तौर पर एक्सेप्ट किया।

OTT लवर्स में एक अलग तरह की खुशियां हैं

दरअसल, सामंथा पहले अभिनेता नागा चैतन्य की पत्नी थीं, लेकिन शादी के 4 साल बाद 2021 में दोनों अलग हो गए थे। नागा ने बाद में सोभिता धूलिपाला से शादी किया। तो वहीं, राज निदिमोरु की पहली शादी श्यामली डे से हुई थी और साल 2022 में तलाक भी हो गया था। अब सामंथा और राज दोनों ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़कर साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस नई शुरुआत के लिए उन्हें OTT लवर्स में एक अलग तरह की खुशियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही इंडस्ट्री से खूब बधाइयां मिल रही हैं और फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

Entertainment

