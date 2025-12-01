कौन हैं राज निदिमोरु, जिनके साथ Samantha ने लिए सात फेरे, कब हुई दोनों की मुलाकात?

इतना ही नहीं, सामंथा और राज की पहली मुलाकात साल 2021 में 'द फैमिली मैन 2' के सेट पर हुई थी, जो सामंथा की पहली हिंदी डिजिटल डेब्यू थी। सामंथा और राज को राज एंड डीके टीम ने करीब ला दिया। इसी शो में उनके दमदार अभिनय को खूब सराहा गया था। साथ ही, Citadel: Honey Bunny और नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनके बीच के तालमेल को और मजबूत किया, जो धीरे-धीरे एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। दरअसल, साल 2024 की शुरुआत में दोनों का रिश्ता सार्वजनिक हुआ, जब सामंथा ने राज के साथ कई तस्वीरें शेयर कर अपने प्यार को खुले तौर पर एक्सेप्ट किया।