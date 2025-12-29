29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

Sajid Khan Hospitalised: बड़े हादसे का शिकार हुए साजिद खान, करानी पड़ी सर्जरी, हेल्थ अपडेट आई सामने

Sajid Khan Hospitalised: साजिद खान इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वह एक हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई है। अब उनकी हेल्थ कैसे है? उनकी बहन फराह खान ने फैंस को बताया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 29, 2025

filmmaker sajid khan hospitalised

साजिद खान हुए हादसे का शिकार

Sajid Khan Hospitalised: बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट रहे साजिद खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। साजिद खान एक हादसे का शिकार हो गए हैं। इस दौरान उन्हें पैर में गंभीर चोट आई है। हादसे के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी सर्जरी हुई है।

इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर कोई उनकी हेल्थ अपडेट जानने के लिए कमेंट करने लगे। अब खुद उनकी बहन फराह खान ने भाई की तबीयत के बारे में बताया है।

साजिद खान के साथ क्या हुआ? (Sajid Khan Hospitalised)

जानकारी के अनुसार, साजिद खान इन दिनों एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रहे एक प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि सेट पर काम के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़े। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें असहनीय दर्द होने लगा। मौके पर मौजूद टीम ने आनन-फानन में उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया कराई। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी।

राह खान ने दी भाई की हेल्थ अपडेट (Farah Khan On Brother Sajid Khan Health Update)

साजिद की हेल्थ को लेकर उनकी बहन और मशहूर कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान ने अपडेट शेयर किया है। 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत के दौरान फराह ने बताया कि साजिद की सर्जरी सफलतापूर्वक खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, "सर्जरी हो गई है और वह अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं और रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है।"

साजिद खान फिर संभालेंगे डायरेक्टर की कुर्सी (Sajid Khan Injured)

साजिद खान ने पिछले महीने ही अपना 55वां जन्मदिन मनाया है। लंबे समय तक विवादों और निर्देशन से दूर रहने के बाद, साजिद एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी संभालने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि, इस हादसे के कारण अब उनके काम की रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है।

साजिद खान का विवादों से रहा है पुराना नाता (Sajid Khan MeToo Allegations)

साजिद खान का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'हाउसफुल' और 'हे बेबी' जैसी हिट फिल्में देने वाले साजिद का नाम 2018 में तब विवादों में आया, जब #MeToo मूवमेंट के दौरान कई महिला कलाकारों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद उन्हें इंडस्ट्री में काफी विरोध झेलना पड़ा और लंबे समय तक काम नहीं मिला।

'बिग बॉस 16' के जरिए उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन करियर को वह पुरानी वाली रफ्तार नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ, उनकी बहन फराह खान ने इन दिनों डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। फराह अब एक सफल यूट्यूबर बन गई हैं और अपने व्लॉग्स के जरिए फैंस का मनोरंजन करती हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sajid Khan Hospitalised: बड़े हादसे का शिकार हुए साजिद खान, करानी पड़ी सर्जरी, हेल्थ अपडेट आई सामने

