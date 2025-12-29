Sajid Khan Hospitalised: बड़े हादसे का शिकार हुए साजिद खान, करानी पड़ी सर्जरी, हेल्थ अपडेट आई सामने

जानकारी के अनुसार, साजिद खान इन दिनों एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रहे एक प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि सेट पर काम के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़े। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें असहनीय दर्द होने लगा। मौके पर मौजूद टीम ने आनन-फानन में उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया कराई। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी।