वक्त बदला, किरदार बदले, पर अभिनय नहीं…, राजेश खन्ना के आखिरी दौर की कुछ फिल्में

राजेश खन्ना ने साल 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म 'आखिरी खत' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, इसके बाद उन्होंने निर्देशक रवींद्र दवे की फिल्म 'राज' (1967) में काम किया। आपको बता दें कि ये दोनों ही फिल्में उनको अखिल भारतीय संयुक्त निर्माता प्रतिभा प्रतियोगिता जीतने के लिए पुरस्कार स्वरूप मिली थीं। उसके बाद राजेश खन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपर-डुपर हिट फिल्में दीं और बन गए बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार। राजेश खन्ना की बेहतरीन फिल्मों में 'आनंद', 'आराधना', 'कटी पतंग', 'अमर प्रेम' और 'हाथी मेरे साथी', 'दो रास्ते', 'नमक हराम', 'बावर्ची', 'दुश्मन' और 'सफर', के नाम शामिल हैं। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। लड़किया उनके लिए पागल थीं। इतनी पागल कि एक बार लड़कियों ने राजेश खन्ना की सफेद कार को Kiss करके लाल-गुलाबी कर दिया था। राजेश खन्ना का चार्म ऐसा था कि उनको देखते ही लड़कियां बेहोश तक हो जाती थीं।