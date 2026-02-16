इतनी पब्लिसिटी से कोई फायदा नहीं मिला...शादी की अफवाहों पर मृणाल ठाकुर ने ट्रोल्स को दिया चुटीला जवाब

बता दें, अफवाहें अगस्त 2025 से जोर पकड़ रही थीं, जब दोनों की एक फिल्म के प्रीमियर पर मुलाकात की फोटोज और वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 14 फरवरी 2026 को दोनों गुपचुप तरीके से शादी करेंगे। खबरों में ये भी कहा गया कि फरवरी और मार्च में उनकी फिल्मों की रिलीज के बीच वो शादी की तैयारी में बिजी होंगे, लेकिन मृणाल के करीबी ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया।