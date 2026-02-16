मुझे अभी भी देश में रहना है- पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर बोलीं तापसी पन्नू

Taapsee Pannu viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की लोगों द्वारा जमकर तारीफ की जा रही है। दरअसल, वह अपनी फिल्म ‘अस्सी’ के प्रमोशन के लिए एक न्यूज चैनल में गई। शो के दौरान एंकर ने एक्ट्रेस से पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की फोटो दिखाकर एक्ट्रेस से पूछा कि आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? इस पर एक्ट्रेस ने पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर कहा- मुझे अभी भी इस देश में रहना है।